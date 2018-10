26 ottobre 2018- 19:57 T

Roma, 26 ott. (AdnKronos) - Migliorare la Tap, con condizioni più vantaggiosi per i territori coinvolti dall'opera. A quanto apprende l'Adnkronos dai vertici M5S, condizioni "più favorevoli" sarebbero già state trattate e vedrebbero lo stanziamento di "decine e decine di milioni di euro" per le aree salentine interessate dai lavori per il gasdotto.