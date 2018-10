19 ottobre 2018- 13:12 T. Imerese: aperta inchiesta su Blutec, sequestro documenti in fabbrica

Palermo, 19 ott. (AdnKronos) - Finisce in Procura il caso Blutec, l'azienda che ha rilevato lo stabilimento Fiat di Termini Imerese (Palermo). Il Procuratore di Termini Imerese Ambrogio Cartosio ha aperto un'inchiesta per fare luce su una serie di finanziamenti, che ammontano a oltre venti milioni di euro, per il rilancio dello stabilimento. Nei giorni scorsi, come si apprende, la Guardia di Finanza è arrivata nella fabbrica per sequestrare una serie di documenti e file di computer.