30 aprile 2018- 15:29 T. Imerese: De Palma, governo irresponsabile, urge tavolo al Mise (2)

(AdnKronos) - Per De Palma, "è?un disastro visto che ad essere interessati sono circa mille lavoratori dell'area di Termini Imerese, ma rischiano tutti i lavoratori di Blutec. Tutto starebbe per saltare se le intese sottoscritte a dicembre del 2014 fossero nulle. È irresponsabile a seguito delle notizie non avere ancora la convocazione urgente del tavolo da parte del Ministro dello sviluppo economico per avere chiarezza di quanto sta accadendo. Non rimaniamo in attesa: un’assemblea di lavoratori nel Municipio di Termini Imerese sta decidendo le iniziative da intraprendere fino a che non sarà affrontata la situazione dal Governo", conclude De Palma.