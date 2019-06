20 giugno 2019- 11:40 Tabacco: Philip Morris, in 2018 mercato nero sigarette costato 10 mld ai governi Ue

Roma, 20 giu. (AdnKronos) - Nel 2018 il mercato nero delle sigarette è costato ai Governi dell'Ue un totale di 10 miliardi di euro in termini di mancato gettito fiscale, l’equivalente della vendita totale di sigarette legali in Regno Unito, Austria e Danimarca messi assieme. E' quanto si legge in un rapporto indipendente 'Stella Report', realizzato da Kpmg su commissione di Philip Morris International In Ue i livelli complessivi relativi al consumo illecito di sigarette sono rimasti stabili rispetto all'anno scorso; tuttavia, il rapporto ha rilevato un aumento di oltre il 30% di sigarette contraffatte, il valore più alto registrato sino a oggi.