9 novembre 2018- 14:10 Tabacco: Philip Morris punta a 500mila fumatori senza fumo in Italia entro 2018 (2)

(AdnKronos) - Il prodotto, spiega Daniel Cuevas, responsabile dei Prodotti a potenziale rischio ridotto di Philip Morris Italia, "è una rivoluzione. La principale novità di Iqos 3 è che ha un sistema di protezione molto più robusto, un design molto più ergonomico e un'apertura laterale magnetica. Inoltre è un prodotto che consente di essere ricaricato molto più velocemente e ha una batteria con una durata molto più lunga". In media, secondo i dati diffusi dal gruppo, fra il 70% e l'80% degli utilizzatori di Iqos ha abbandonato del tutto le sigarette. il dispositivo produce un aerosol che contiene una riduzione media del 90-95% nei livelli delle componenti dannose o potenzialmente dannose rispetto al fumo delle sigarette tradizionali. I risultati attualmente disponibili indicano anche che l’aerosol di Iqos non impatta negativamente la qualità dell’aria, se usato in ambienti chiusi.