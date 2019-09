19 settembre 2019- 15:24 Taglio del nastro per il Salone Nautico di Genova

Genova, 19 set. (AdnKronos) - Con la tradizionale cerimonia dell'alzabandiera sulla terrazza del padiglione Blu della Fiera di Genova si è aperta questa mattina la 59esima edizione del Salone Nautico, che durerà fino al prossimo 24 settembre. Con 986 espositori e oltre 1000 imbarcazioni esposte la kermesse ha aperto i battenti alla presenza del ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture Paola De Micheli, dei rappresentanti di Ucina-Confindustria Nautica e delle autorità cittadine. Dopo l'inaugurazione ufficiale che ha sollevato il sipario sulla manifestazione anche il saluto con l'entrata in porto della fregata Alpino della Marina militare italiana. A dare il via alla cerimonia il sindaco di Genova Marco Bucci e la presidente de I Saloni Nautici Carla Demaria."Siamo orgogliosi di quello che abbiamo fatto, questo salone ha fatto moltissimo di più dei saloni precedenti - ha sottolineato sul palco, Demaria - scommetto sul numero dei visitatori già da subito. Non c'è nessuna città al mondo legittimata come Genova a fare il più grande salone al mondo". Dopo il taglio del nastro è iniziato il convegno inaugurale "Le Capitali della Nautica: valori, territori, primati" con gli interventi del presidente di Ucina, Saverio Cecchi, del ministro De Micheli, insieme al governatore ligure Giovanni Toti, Carlo Maria Ferro, Presidente Ice Agenzia, Massimo Fedriga, Presidente Regione Friuli-Venezia Giulia e Ermete Realacci, Presidente Fondazione Symbola.