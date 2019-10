17 ottobre 2019- 12:43 Taormina: minaccia con coltello medici e infermieri al Pronto soccorso, arrestato

Palermo, 17 ott. (Adnkronos) - Minacciava con un coltello operatori e medici del Pronto soccorso di Taormina ma è stato arrestato. In carcere è finito un 62enne. La richiesta di aiuto è arrivata intorno alle 9.30 al Commissario di Pubblica Sicurezza di Taormina. Il personale del pronto soccorso dell’ospedale San Vincenzo denunciava la presenza di un uomo che, armato di coltello, minacciava operatori e medici. I poliziotti intervenuti hanno immediatamente individuato il protagonista della vicenda, identificato in Antonino Caracoci, 62 anni, originario di Motta Camastra (Messina), con numerosi precedenti specifici.Sottoposto a perquisizione, l’uomo è stato trovato in possesso di un coltello a serramanico con lama lunga 7,5 centimetri che teneva all’interno di una borsa. Con l’arma, subito sequestrata dai poliziotti, il sessantaduenne avrebbe minacciato gli operatori del 118 che lo stavano trasferendo in ospedale a bordo di ambulanza e danneggiato strumenti e suppellettili. L’uomo è stato pertanto arrestato.