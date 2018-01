TAP: ALVERà, PARTE NEL 2020, SFIDA FUTURO è FAR SCORRERE PIù GAS IN EUROPA

18 gennaio 2018- 14:32

Milano, 18 gen. (AdnKronos) - La fine dei lavori per il gasdotto Tap e l'avvio delle sue forniture è confermato nel 2020 e la sfida dei prossimi anni è proprio quella di "costruire infrastrutture per far scorrere più gas in Europa". Lo dice l'ad di Snam, Marco Alverà, durante il convegno promosso da Ispi e Intesa Sp, Assolombarda e Sace Simest "Il Mondo nel 2018: opportunità e rischi per le imprese italiane". Le opportunità per le imprese, secondo Alverà, potrebbero arrivare quindi con un numero maggiore di gasdotti e rigassificatori. "L'Europa - sottolinea - paga il gas più del doppio degli Stati Uniti, per questo le nostre aziende non riescono a competere. E' stata l'energia a basso costo a condurre alla ripresa l'economia americana". Le aziende che operano col gas oggi, però, hanno un problema in più rispetto al passato, determinato da "informazioni sbagliate sul gas". Fake news, insomma, che devono essere combattute dalle aziende "stando più vicine al territorio, conquistandolo con una certa narrativa. Noi stiamo imparando questo", spiega Alverà. In futuro, un Paese centrale nella domanda di gas sarà la Cina: "Si sta affermando come enorme acquirente di gas perché la loro aria è ormai irrespirabile e devono abbandonare il carbone".