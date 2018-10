27 ottobre 2018- 17:21 Tap: Bernini, non governo cambiamento ma del voltafaccia

Roma, 27 ott. (AdnKronos) - “Più che governo del cambiamento, questo è il governo del voltafaccia. L’imbarazzante inversione di marcia del governo sul gasdotto Tap è il copione di un film già visto, come nel caso dell’Ilva di Taranto e del termovalorizzatore di Parma". Lo afferma Anna Maria Bernini, capogruppo di Fi al Senato."I 5Stelle -aggiunge- sono bravi a incendiare gli animi in campagna elettorale, con false promesse di radicali provvedimenti una volta al potere che illudono i cittadini. Ma governare il Paese è un’altra cosa, molto più seria della propaganda usa e getta. Spregiudicata pubblicità ingannevole sulla pelle degli italiani: questa è la cifra della politica a 5Stelle. Promesse folli e irrealizzabili che ingannano il Paese, poi scuse su scuse quando non si è in grado di mantenere gli impegni. E tutto questo a spese nostre, a spese dell’Italia, soprattutto -conclude Bernini- a spese dei cittadini”.