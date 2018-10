27 ottobre 2018- 19:13 Tap: Calenda, non esistono penali ma eventuali richieste risarcimento danno

Roma, 27 ott. (AdnKronos) - "Non esistono penali perché non c’è un contratto con lo Stato. C’è un’autorizzazione giudicata dallo stesso governo pienamente valida. Se l’annulli affronti una richiesta di risarcimento del danno. Come sanno anche i bambini senza bisogno di diventare ministri". Lo scrive su Twitter, a proposito della Tap, l'ex ministro dello Sviluppo Carlo Calenda."Un ministro della Repubblica -aggiunge riferendosi al vicepremier Luigi Di Maio- ha dichiarato che in alcune carte segrete che ha potuto consultare solo ora ci sono penali per 20 miliardi. È una menzogna".