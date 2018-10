27 ottobre 2018- 19:28 Tap: Calenda, non esistono penali ma eventuali richieste risarcimento danno (2)

(AdnKronos) - E a chi, sempre via Twitter, obietta che in pratica ci non sarebbe alcuna differenza, Calenda replica: "Un cavolo. In un caso lo Stato avrebbe firmato una carta segreta, nella quale si impegnava a pagare 20 miliardi, nell'altro lo Stato ha solo autorizzato un'opera privata alla luce del sole (e in piena legittimità). Se revoca l'autorizzazione paga i danni a seguito di un arbitrato".