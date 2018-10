27 ottobre 2018- 18:18 Tap: Carfagna, M5S ha preso in giro un'intera comunità

Roma, 27 ott. (AdnKronos) - “Noi non abbiamo dubitato nemmeno per un momento che la Tap si potesse e si dovesse fare. Di più: va realizzata in fretta, perché conviene all'economia italiana e alla bolletta del gas delle famiglie. Tutti i Cinquestelle si sono impegnati in una cosa che già sapevano essere impossibile, hanno promesso l’irrealizzabile: si sono presi gioco di un’intera comunità". Lo afferma Mara Carfagna, deputata di Fi e vicepresidente della Camera."Nessuno -aggiunge- è obbligato a dimettersi, ma è totalmente comprensibile che chi è stato illuso dalla campagna No-Tap oggi chieda a gran voce le dimissioni di parlamentari e ministri. Mentre il partito di maggioranza relativa litiga con sè stesso, a noi interessa che il gasdotto venga realizzato nella massima sicurezza ambientale, paesaggistica e sociale, nel rispetto degli impegni assunti. La politica del No a tutto ha fallito, i veri ambientalisti siamo noi -conclude Carfagna- che pragmaticamente crediamo che ambiente e sviluppo possano e debbano procedere di pari passo”.