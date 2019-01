11 gennaio 2019- 12:05 Tap: completato con successo project financing per 3,9 mld

Roma, 11 gen. (AdnKronos) - La Trans Adriatic Pipeline (Tap), la società costituita per la progettazione, lo sviluppo e la realizzazione del gasdotto che trasporterà in Europa il gas naturale proveniente dal Mar Caspio, ha completato a dicembre il project financing per un ammontare complessivo di 3,9 miliardi di euro. Si tratta della più grande operazione di questo genere per un progetto infrastrutturale in Europa nel 2018. Lo rende noto Tap in un comunicato.Con il perfezionamento del project financing, commenta Luca Schieppati, Managing Director di Tap, "Tap ha fatto un significativo passo in avanti verso il completamento del progetto. La società si è volontariamente impegnata a rispettare gli standard previsti per questo tipo di operazioni, soddisfacendo tutti i criteri di valutazione necessari a garantire l’impegno da parte delle istituzioni finanziarie internazionali, in particolare sotto il profilo ambientale e sociale. Con il raggiungimento di questo obiettivo, Tap si avvicina ulteriormente al proprio traguardo e alla consegna del gas di Shah Deniz nel 2020".Andrew McDowell, Vicepresidente responsabile per l’Energia della Banca Europea per gli Investimenti (Bei) sottolinea che "la Bei riconosce l’importante contributo che Tap può dare per una maggior sicurezza degli approvvigionamenti e ha quindi erogato 700 mln di euro per la realizzazione della più grande infrastruttura energetica attualmente in costruzione in Europa". La Bei, assieme alla Bers e ad altre primarie istituzioni finanziarie, aggiunge McDowell, "ha sostenuto con entusiasmo e convinzione questo progetto e apprezza la costante collaborazione tra tutti i partner a garanzia dell’applicazione al progetto delle best practices tecniche, sociali e ambientali".