26 ottobre 2018- 18:58 Tap: Conte, avanti con opera, con interruzione costi insostenibili (2)

(AdnKronos) - "Abbiamo effettuato un’analisi costi-benefici, abbiamo dialogato con il territorio, abbiamo ascoltato le istanze e studiato i documenti presentati dalle autorità locali". Dunque la decisione che suona come una doccia fredda per la componente M5S al governo: "Ad oggi - si legge - non è più possibile intervenire sulla realizzazione di questo progetto che è stato pianificato dai governi precedenti con vincoli contrattuali già in essere. Gli accordi chiusi in passato ci conducono a una strada senza via di uscita". "Non abbiamo riscontrato elementi di illegittimità. Interrompere la realizzazione dell’opera comporterebbe costi insostenibili, pari a decine di miliardi di euro. In ballo ci sono numeri che si avvicinano a quelli di una manovra economica", mette in chiaro il premier ribadendo di non aver lasciato "nulla di intentato".