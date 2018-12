3 dicembre 2018- 15:11 Tap: da giugno due nuovi voli da Lisbona per Usa

Roma, 3 dic. (AdnKronos) - Prosegue la strategia di crescita di Tap Air Portugal che oggi annuncia la prossima apertura di due nuovi collegamenti, il Lisbona-Chicago dall’1 giugno 2019 e il Lisbona-Washington dal 16 giugno 2019, portando così a 7 gli aeroporti serviti nel Nord America. “TAP Air Portugal mira a raddoppiare le operazioni in Nord America nei prossimi anni e l’apertura di queste 2 nuove rotte è un ulteriore passo verso questo obiettivo. Serviamo 10 destinazioni in Brasile e miriamo ad avere lo stesso numero di aeroporti anche in Nord America", commenta Antonoaldo Neves, ceo della compagnia aerea. "Gli Stati Uniti - prosegue Neves - sono già il terzo maggior mercato al mondo per TAP e hanno un grande potenziale per un’ulteriore crescita. Negli ultimi anni abbiamo battuto tutti i record. Nel 2017 TAP ha trasportato oltre 14 milioni di passeggeri ed è stata nominata tra le 10 compagnie con la crescita più rapida nel 2018”. Di recente il vettore portoghese membro di Star Alliance ha parallelamente investito sull’acquisizione di nuovi aeromobili, diventando così uno fra gli operatori con la flotta più moderna al mondo. La settimana scorsa TAP ha preso in consegna il primo widebody A330neo di nuova generazione al mondo - ulteriori 19 saranno consegnati entro fine 2019 - e, in qualità di vettore lancio, sarà il primo a offrire il massimo del comfort ai propri passeggeri anche su queste due nuove tratte transatlantiche, grazie alla nuova cabina “Airspace by Airbus” dagli ambienti spaziosi e le atmosfere rilassanti.