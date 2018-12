3 dicembre 2018- 15:11 Tap: da giugno due nuovi voli da Lisbona per Usa (2)

(AdnKronos) - L’Economy e l’EconomyXtra sono caratterizzate da un’atmosfera fresca e leggera; il design moderno e funzionale consente più spazio per le gambe e sedili più profondi. L’Executive comprende 34 nuove poltrone completamente reclinabili, con slot USB, prese elettriche individuali oltre a connessioni per cuffie, luci di lettura individuali e maggior spazio.I passeggeri TAP Air Portugal diretti negli USA - Miami, Boston, New York-Newark, New York-JFK e dal prossimo giugno anche Chicago e Washington – e a Toronto potranno partire da Roma, Milano, Bologna, Venezia, e anche da Firenze (TAP opera su questo aeroporto dallo scorso giugno), contando su comodi cambi nell’hub di Lisbona a tariffe davvero interessanti, grazie alle nuove Branded Fares, per cui il passeggero ha la facoltà di acquistare solo i servizi di cui ha reale necessità. I passeggeri delle tratte intercontinentali hanno inoltre la possibilità di fermarsi gratuitamente a Lisbona fino a cinque notti, in andata o ritorno, grazie al programma Portugal Stopover.