26 ottobre 2018- 18:40 Tap: Fitto, opera legittima, Grillini hanno preso in giro elettori

Roma, 26 ott. (AdnKronos) - "Il ministro dell'Ambiente Costa ci comunica che il Tap è legittimo. Lo sapevamo, ma soprattutto lo sapevano anche gli esponenti del Movimento 5 Stelle che, in quanto parlamentari, avevano avuto tutto il tempo di leggere le carte e le sentenze, specie quella del Consiglio di Stato del marzo 2017 ( esattamente 1 anno prima delle elezioni politiche) , ma hanno preferito prendere in giro gli elettori in campagna elettorale promettendo che l’opera sarebbe stata bloccata in due settimane". Ad affermarlo in una nota è il presidente di Noi con l’Italia, Raffaele Fitto dopo che il ministro dell'Ambiente, Sergio Costa ha trasmesso al premier Giuseppe Conte le valutazioni di legittimità sulla Valutazione di impatto ambientale rilasciata dallo scorso governo sul progetto Tap. I cittadini, rileva Fitto, "hanno creduto in loro votandoli e oggi sono loro sono proprio quei Ministri che, con quei voti, chiudono l’iter approvativo dell’opera". "Speriamo che oggi sia l’ultimo atto di una commedia squallida portata avanti demagogicamente carpendo la buona fede della popolazione e lo stesso Costa oggi avrebbe fatto bene a limitarsi a dire che il Tap è legittimo, se questo sia o meno il suo pensiero o se ritenga giusta o meno l’opera sono opinioni che attengono ad un elettore non a un Ministro dell’Ambiente…", conclude Fitto.