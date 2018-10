27 ottobre 2018- 15:41 Tap: Fratoianni-Muroni, governo renda noti documenti su penali

Roma, 27 ott. (AdnKronos) - "Hanno perfettamente ragione i comitati dei cittadini e i sindaci del Salento ad esigere dal governo di conoscere i documenti che certificano penali milionarie nel caso di interruzione dei lavori del Tap". Lo affermano Nicola Fratoianni e Rossella Muroni di Liberi e uguali. "Documenti -ricordano- che fino ad oggi l'opinione pubblica della Puglia e dell'intero Paese non ha potuto conoscere". "Il governo e il presidente del Consiglio rispondano subito all'interrogazione parlamentare dei deputati di Leu di cui siamo i primi firmatari e forniscano una buona volta tutti gli elementi e le prove documentali in loro possesso in base alle quali la rinuncia alla costruzione del Tap o lo spostamento del punto di approdo comporterebbe il pagamento da parte dell'Italia di enormi penali. Lo devono fare -concludono Fratoianni e Muroni- per trasparenza, correttezza, coerenza".