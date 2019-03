16 marzo 2019- 12:57 Tap: Galantino, 'bene scuse Fico, quando si sbaglia giusto farlo'

Roma, 16 mar. (AdnKronos) - "Non appartengo né all’ala di Fico né a quella di Di Maio, non mi piace essere considerato un fedelissimo né tantomeno un ortodosso. Sono semplicemente un cittadino italiano che guarda alle grandi idee, perché amo l’Italia tutta, in tutte le sue sfaccettature e una delle frasi che ha acceso in me la passione della politica è di Beppe Grillo: 'La politica è l’arte di combinare cose che sono giuste per la popolazione'. Un’arte difficile che si impara nel tempo, molto tempo". Lo scrive su Fb il deputato M5S, Davide Galantino."Ammiro chi in questo percorso riesce ad essere sincero ed umile, chi riesce a chiedere scusa per aver sbagliato i calcoli. Non si può incentrare una campagna elettorale su slogan che non hanno fondamenta e poi dare la colpa a chi c’era prima. La mia paura più grande è che chi ha creduto in te rinuncerà anche al sacrosanto diritto di votare 'perché tanto non cambia mai nulla'".