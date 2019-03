16 marzo 2019- 12:57 Tap: Galantino, 'bene scuse Fico, quando si sbaglia giusto farlo' (2)

(AdnKronos) - "Quando parliamo di cose più grandi di noi come Tav, F35, Ilva, Tap, dovremmo pesare ogni singola parola" e "una forza politica che si propone per governare un Paese difficile come l’Italia deve in primis creare i presupposti per farlo, e i presupposti sono la capacità di convertire le parole in atti concreti. Oppure si cade in grandi errori che nel tempo si pagano a caro prezzo, per questo tutte le volte che sbaglierò, io chiederò sempre scusa. Come Roberto Fico", conclude.