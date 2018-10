29 ottobre 2018- 16:10 Tap: Laforgia, calpestata dignità comunità locali

Roma, 29 ott. (AdnKronos) - "Sono al fianco del sindaco di Melendugno. Si può cambiare idea sulla Tap, come fa la ministra Lezzi. Legittimo. Ma non si può calpestare la dignità di quelle comunità locali che chiedono, da tempo, di essere ascoltate e coinvolte nei processi decisionali. Le opere strategiche (se sono davvero strategiche) si devono fare ma non prendendo decisioni sulla testa delle persone che verranno interessate, per il resto della loro vita, dall’impatto di queste scelte. Se non si rispetta questo principio si alimenta rabbia e distacco dalla politica. Se rimettiamo al centro le persone, potremo riacquistare la credibilità che abbiamo perso". Lo scrive il senatore di LeU, Francesco Laforgia, su facebook.