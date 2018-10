26 ottobre 2018- 21:17 Tap: M5S, con stop miliardi euro danni, garantiremo comunità locale

Roma, 26 ott. (AdnKronos) - “Stoppare la Tap ci costerebbe miliardi di euro. Inoltre tutte le verifiche disposte dal governo non hanno fatto emergere alcuna irregolarità nelle procedure di autorizzazione dei lavori, il cui via libera alla realizzazione dell’opera, ricordiamo, è stato dato dai precedenti governi. Noi oggi ci ritroviamo davanti a contratti che se non venissero rispettati ci porterebbero a pagare cifre esorbitanti. Di sicuro vigileremo affinché l’iter dei lavori non arrechi danni alla comunità locale”. Lo sottolineano Francesco D’Uva e Stefano Patuanelli, capigruppo M5S alla Camera e al Senato.