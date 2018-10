27 ottobre 2018- 16:38 Tap: Marcucci, M5S da leoni da tastiera a conigli

Roma, 27 ott. (AdnKronos) - "Le false promesse del M5S oggi colpiscono chi ha creduto nel blocco della Tap, domani tutti coloro che hanno sperato nel reddito di cittadinanza. Casaleggio ha creato una grandiosa macchina del fango per vincere le elezioni, ma per governare il Paese i 5 stelle sono saliti su una carretta che prende acqua da tutte le parti. I leoni da tastiera, a Palazzo Chigi si sono trasformati in conigli". Lo scrive sulla sua pagina Facebook il capogruppo del Pd al Senato Andrea Marcucci. "Sono già innumerevoli le cantonate di Di Maio -elenca Marcucci- dal decreto disoccupazione che doveva creare nuovi posti di lavoro ed invece è già un fallimento, al reddito di cittadinanza che sarà molto lontano da quello 'venduto' sotto elezioni, per finire con una legge di Bilancio che rischia di portare al collasso i risparmi degli italiani".