TAP: SCHIEPPATI NUOVO MANAGING DIRECTOR, PEERAER PRESIDENTE

27 giugno 2017- 16:19

Roma, 27 giu. (AdnKronos) - Cambiamenti ai vertici di Trans Adriatic Pipeline Ag (Tap), la società che gestisce il gasdotto che trasporterà gas naturale dal giacimento Shah Deniz II in Azerbaigian all’Europa. Luca Schieppati è stato nominato nuovo managing director, in sostituzione di Ian Bradshaw mentre Walter Peeraer è stato nominato presidente. Entrambe le nomine avranno effetto dal 28 giugno 2017. Lo rende noto Tap in un comunicato.Schieppati proviene da Snam, la più grande utility del gas naturale in Europa, dove ha lavorato dal 1991. Le sue cariche più recenti sono state Chief Industrial Assets Officer di Snam e managing director di Snam Rete Gas, la società operativa di Snam che gestisce una rete di gasdotti di 32.500 chilometri in Italia. Schieppati porta in dote a Tap un’esperienza di 26 anni nello sviluppo di gasdotti, nella costruzione di impianti e nella gestione di società di trasporto e distribuzione di gas in Italia e in Europa.Peeraer proviene da Fluxys, l’operatore belga attivo nel trasporto e nello stoccaggio di gas, in cui ha lavorato dal 2002 a maggio del 2016 e di cui è stato amministratore delegato e managing director. Più recentemente è stato membro del consiglio di amministrazione della stessa società.