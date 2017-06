TAP: SCHIEPPATI NUOVO MANAGING DIRECTOR, PEERAER PRESIDENTE (2)

(AdnKronos) - "Sono molto soddisfatto dell’arrivo di Luca e Walter alla guida di Tap in questo momento cruciale", commenta il presidente del Cda di Tap, Joe Murphy. "Mentre i lavori di costruzione proseguono in tutti e tre i Paesi, il progetto sta entrando in una nuova importante fase e sono certo che i molti anni di esperienza e le profonde competenze dei nostri nuovi manager daranno un contributo essenziale per assicurare ai consumatori europei la realizzazione del progetto nei tempi previsti e con pieno successo", aggiunge."Vorrei anche approfittare di questa occasione per ringraziare Ian, a nome dell'intero board di Tap, per la sua leadership e per la gestione del progetto negli ultimi anni. Riconosciamo il duro lavoro e i successi di Ian e della sua squadra, che ci hanno condotto a questa fase successiva nella realizzazione di Tap", conclude.