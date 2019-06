11 giugno 2019- 17:37 Taranto: Barbagallo, 'cordoglio per Vigile fuoco, morte inaccettabile'

Roma, 11 giu. (AdnKronos) - "Un altro incidente mortale sul lavoro, un altro vigile del fuoco che paga, per adempiere il suo dovere, con il sacrificio della propria vita. Siamo al fianco dei familiari della vittima ed esprimiamo il nostro cordoglio al Corpo dei Vigili del fuoco. E’ un dolore per tutti noi assistere a questo mortale stillicidio quotidiano. E’ inaccettabile. Così come è incredibile che i Vigili del fuoco non abbiano ancora alcune tutele specifiche, nonostante la particolarità del loro compito". Lo dice il segretario generale Uil, Carmelo Barbagallo in una nota commentando il nuovo incidente sul lavoro a Taranto. "Non bastano le parole, serve una più stringente politica della prevenzione in tutti i luoghi di lavoro e un’intensificazione dei controlli, oltre a un inasprimento delle pene nel caso di reiterazione di questi specifici reati", conclude.