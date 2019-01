24 gennaio 2019- 14:56 Taranto: Invitalia, bando per nuovo sistema recupero acque area Porto

Roma, 24 gen. (AdnKronos) - La realizzazione di un’importante opera infrastrutturale del valore di circa 15,3 milioni di euro, che permetterà di regolarizzare e adeguare agli standard qualitativi dei principali porti europei la rete di raccolta e scarico dei reflui derivanti dalle acque meteoriche e fognanti nell’area del Porto di Taranto. E' quanto prevede la procedura di gara pubblicata da Invitalia nel ruolo di Centrale di Committenza per l’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio - Porto di Taranto. Per presentare le offerte c’è tempo fino al 26 febbraio 2019.I lavori oggetto dell’appalto prevedono l’esecuzione del primo stralcio delle opere necessarie alla realizzazione degli impianti di trattamento delle acque meteoriche nelle aree comuni del porto e la realizzazione della rete fognante nella zona di levante.In particolare, gli interventi prevedono la realizzazione di un sistema di raccolta, trattamento, riuso e scarico delle acque meteoriche ricadenti sulle aree demaniali libere, pavimentate, asfaltate o da asfaltare, per una superficie scolante di circa 30 ettari di estensione.