24 gennaio 2019- 14:56 Taranto: Invitalia, bando per nuovo sistema recupero acque area Porto (2)

(AdnKronos) - È inoltre prevista la realizzazione di un sistema di raccolta dei reflui civili a servizio delle utenze ubicate nella zona di levante del Porto di Taranto, per una dimensione pari a 600 abitanti equivalenti. Le soluzioni progettuali individuate sono costituite da sistemi di filtrazione dinamica, ad alta efficienza depurativa e in grado di ridurre in maniera considerevole l’impatto ambientale causato dalla realizzazione e dalla gestione dell’opera.Il progetto prevede anche l’installazione di impianti per la produzione di energia da fonte rinnovabile che andranno ad alimentare le utenze del Porto nonché la realizzazione di un impianto fotovoltaico per una potenza complessiva di 5.85 kWp.