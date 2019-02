27 febbraio 2019- 18:18 Taranto: Mise, call internazionale esperti elaborazione riconversione economica

Roma, 27 feb. (AdnKronos) - Il ministero dello Sviluppo Economico ha pubblicato oggi un 'Avviso pubblico per la selezione di 5 esperti a supporto dell’elaborazione della strategia di riconversione economica della città di Taranto e del suo territorio'. Il Mise prevede la realizzazione di un Piano, ispirato all'innovazione e alla diversificazione delle attività produttive del luogo, che ha l’obiettivo di ridisegnare il modello socio-economico della città, finora incentrato sulla siderurgia.Per coordinare questo piano di cambiamento, il Mise si avvale di una 'Commissione Speciale per la riconversione economica di Taranto'. La Commissione Speciale e' presieduta dal Ministro Luigi Di Maio e si compone di ulteriori dieci membri, dei quali cinque scelti tra il personale del MiSE e cinque selezionati attraverso una call internazionale per esperti.I soggetti interessati a presentare la propria candidatura possono consultare l’Avviso per la manifestazione d’interesse e il format per la presentazione della domanda, che dovrà essere inviata entro le ore 24.00 del giorno 15 marzo 2019.