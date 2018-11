13 novembre 2018- 10:55 Taranto, precipitano da gru: morti due operai

Taranto, 13 nov. (AdnKronos) - E' di due morti il bilancio di un incidente sul lavoro che si è verificato questa mattina in via Galeso al quartiere Tamburi di Taranto. Un cestello semovente di quelli che vengono utilizzati nei cantieri per le ristrutturazioni, si è staccato dal braccio precipitando a terra e i due operai che si trovavano sulla struttura sono morti sul colpo. Sul posto la Polizia e il personale del 118 che non hanno potuto fare altro che costatare il decesso dei due operai.