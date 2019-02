3 febbraio 2019- 13:00 Tatarella: 20 anni senza 'ministro armonia', quel feeling con Mattarella/Adnkronos (2)

(AdnKronos) - A ricordare il 'ministro dell'armonia' ci saranno politici che con lui condivisero l'esperienza di governo e quella parlamentare da fronti contrapposti: Gianni Letta e Roberto Maroni, con lui a palazzo Chigi, rispettivamente, come sottosegretario alla presidenza del Consiglio e come vicepresidente nel primo esecutivo di Silvio Berlusconi; Luciano Violante, che si trovò a guidare la Camera con Tatarella sui banchi dell'opposizione come capogruppo di An.Ad ascoltarli, introdotti da Giuseppe Valentino, presidente della Fondazione 'Alleanza nazionale', e coordinati dal direttore del Tg 2, Gennaro Sangiuliano, ci sarà appunto anche il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. La conferma di una reciproca stima mai venuta meno, contrassegnata anche da un altro episodio raccontato da Maurizio Gasparri, che, presente all'insediamento dell'attuale Capo dello Stato al Quirinale in quanto vicepresidente del Senato, gli portò i saluti e gli auguri della vedova di Tatarella, Angiola.Nessun dubbio sul fatto che i due fossero su fronti contrapposti, ma, raccontò sempre Mattarella in quella serata a Cerignola, "ci fidavamo. Io ritenevo lui un interlocutore affidabile, credo che lui avesse lo stesso concetto di me". Esempio di come "il confronto ha da insegnare qualcosa a tutti e consente di trovare punti di soluzione che lo scontro difficilmente consente".