3 febbraio 2019- 13:00 Tatarella: 20 anni senza 'ministro armonia', quel feeling con Mattarella/Adnkronos (3)

(AdnKronos) - Un dialogo ed un confronto nati e sviluppati sui banchi del Parlamento e consolidatisi soprattutto in due occasioni, vale a dire durante l'esame e l'approvazione di due leggi elettorali che videro Mattarella e Tatarella come relatori e che da loro presero il nome: il 'Mattarellum', il sistema di voto approvato nel 1993 per la Camera ed il Senato con un 75 per cento di maggioritario e il 25 di proporzionale; e il 'Tatarellum', il modello per le Regionali licenziato dal Parlamento nel 1995. Tra il 1996 e il 1998 si ritrovarono poi a lavorare nella commissione Bicamerale per le riforme, di cui Tatarella era vicepresidente e Massimo D'Alema presidente. Anch'egli profondo estimatore del 'ministro dell'armonia', tanto che è stata scelta una sua frase per presentare il convegno di venerdì prossimo. "La passione politica consiste nel credere in ciò che si fa, nell'amare la politica sia quando si è vicepresidente del Consiglio sia quando si passa la notte a stampare un volantino in una sezione, la politica come battaglia per affermare le proprie idee, la politica con spirito di parte necessario a comporre quel tutto che poi è la vita democratica"."Ecco, Tatarella era un uomo -ricorda D'Alema- che aveva una grande passione politica, una passione politica che si forma in chi sale l'edificio anche del potere, degli onori, partendo dallo scantinato; ad ogni piano che sale sa che domani potrebbe ridiscendere quelle scale, ma questo non spezzerebbe la sua passione".