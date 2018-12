10 dicembre 2018- 18:28 Tav: a Verona sabato manifestazione per il 'Si' in Veneto

Verona, 10 dic. (AdnKronos) - "Il Veneto realizza da solo il 9.2% del PIL italiano e per il suo futuro ha assoluto bisogno di essere dentro una rete di trasporti e infrastrutture all’avanguardia. Oggi le opere sono messe in discussione dalla cultura della decrescita e del no ad ogni costo. Per queste ragioni, cittadini, imprese, ordini professionali, sindacati e società civile insieme hanno costituito il Comitato Infrastrutture Veneto – Veneto SiTav e indetto per Sabato 15 dicembre alle 10,30 in Piazza Bra a Verona una manifestazione 'Insieme per la Tav e le Infrastrutture'". Lo annunciano gli organizzatori. "La manifestazione, apolitica e apartitica, è aperta a tutti i cittadini e conterà la presenza di decine di organizzazioni professionali, imprenditoriali, sindacali e della società civile. Faremo sentire alle istituzioni la voce di un Veneto unito nel nome della crescita, della solidarietà e della sostenibilità", spiegano.