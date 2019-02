22 febbraio 2019- 16:25 Tav: assessore Marcato (Veneto), 'sto alle parole di Salvini, si deve fare'

Venezia, 22 feb. (AdnKronos) - "Sulla Tav io sto alle parole di Matteo Salvini di questa mattina che ha detto chiaro e tondo che si deve fare. E io sono assolutamente convinto che si debba fare. Soprattutto, non possiamo non fare opere strategiche per il nostro Paese come la Tav perchè elettoralmente paga o per paura di infiltrazioni mafiose perchè, sia in un caso che nell'altro, sarebbe una sconfitta della democrazia". Non usa mezze parole l'assessore allo sviluppo economico della Regione Veneto Roberto Marcato (Lega) per dire il suo 'Sì' convinto all'opera.E all'Adnkronos sottolinea che: "Non possiamo prenderci la responsabilità storica di non fare opere strategiche al Paese perchè diventi sempre più competitivo. E lo dico al M5S: questa è la vita vera, non la Piattaforma Rousseau", conclude.