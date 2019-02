21 febbraio 2019- 14:54 Tav: Bauli (Confindustria Verona), 'congelare l'investimento mi lascia sconfortato'

Verona, 21 feb. (AdnKronos) - "Cinquantamila posti di lavoro tanto vale la TAV. Per un Paese in recessione è l'unica analisi costi/benefici che dovrebbe contare". Lo sottolinea all'Adnkronos il presidente di Confindustria Verona, Michele Bauli."Congelare l'investimento mi lascia sconfortato. Siamo di fronte a una politica che ragiona per prospettive cortissime dove l'unica visione è il prossimo voto. Al di là dei proclami, il bene del Paese non è tra le priorità", conclude Bauli.