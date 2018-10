29 ottobre 2018- 17:32 Tav: Beccalossi, Salvini non la sacrifichi per lanciare salvagente a Di Maio

Milano, 29 ott. (AdnKronos) - "Il doveroso salvataggio della Tap non sia merce di scambio per bloccare lo sviluppo della Tav Torino-Lione". Così Viviana Beccalossi, consigliere regionale della Lombardia, aggiungendo: "Matteo Salvini, che si è conquistato sul campo la leadership del centrodestra, non può tradire le istanze dei suoi elettori e dell’Italia, a cui si farebbe solo del male cancellando opere fondamentali per lo sviluppo economico"."Un ritiro dell’Italia dalla Tav –spiega Beccalossi in una nota nella quale si fa portavoce di numerosi esponenti della destra politica italiana, tra cui Andrea Fluttero, Pietro Laffranco, Massimo Corsaro e Massimo Giorgetti- creerebbe un danno inaccettabile, che non può essere giustificato solo per accontentare gli alleati del Movimento 5 stelle, in evidente e peraltro prevedibile difficoltà". Al ministro Salvini, conclude, "chiediamo di non deludere i milioni di italiani che, soprattutto al Nord e a partire dagli imprenditori, hanno premiato le sue iniziative votandolo per varare riforme utili all’economia: dalla riduzione del gap infrastrutturale all’azzeramento della burocrazia, fino a un vero abbassamento delle tasse, che nulla ha a che fare con il reddito di cittadinanza".