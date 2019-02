9 febbraio 2019- 09:37 Tav: Berlusconi, 'se i grillini amano democrazia diretta sì a referendum'

Roma, 9 feb. (AdnKronos) - "I grillini amano tanto la democrazia diretta, non vedo perché non potrebbe esercitarsi in questo caso. O forse la loro idea della democrazia è che una minoranza organizzata, la loro, possa dettare legge alla maggioranza degli italiani?" Lo dice Silvio Berlusconi, in un'intervista a 'Il Giornale', a proposito di un eventuale referendum sulla Tav.