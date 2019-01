15 gennaio 2019- 11:09 Tav: Bernini, 'Bonafede può essere contrario ma non dica falsità'

Roma, 15 gen. (AdnKronos) - "Bonafede dice 3 falsità su Tav. Non è vero che non trasporta persone, che costa 20 miliardi, che servono 30 anni per costruirla. Può essere contrario a Tav, ma un ministro non può mistificare. Basta improvvisatori, governo faccia interessi Paese". Lo dice Anna Maria Bernini, capogruppo di Forza Italia al Senato.