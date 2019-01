15 gennaio 2019- 17:10 Tav: Bernini, chiediamo discussione mozione Fi in Aula

Roma, 15 gen. (AdnKronos) - "Chiediamo con forza la calendarizzazione della mozione di Forza Italia sulla Tav, che consideriamo essenziale per il futuro del Paese. Noi non abbiamo mai cambiato idea sulla Tav, siamo sempre stati 'Si Tav'. Non abbiamo mai cambiato posizione a seconda dei territori dove si interveniva sull'alta velocità. Noi siamo quelli della legge sulle grandi opere e quindi chiediamo si possa discutere in aula la nostra mozione". Lo ha detto nell'Aula del Senato Anna Maria Bernini, capogruppo di Forza Italia, annunciando il voto contrario sul calendario dei lavori proposto dalla maggioranza. Bernini ha contestato, inoltre, il modo di procedere della maggioranza sul dl Semplificazioni, su cui sono stati presentati circa 400 emendamenti da Lega e M5S che hanno portato a un ennesimo rinvio. Il capogruppo di Forza Italia ha chiesto infine che le forze politiche, in aderenza al monito del Capo dello Stato nel suo messaggio di fine anno, discutano sulla legge di Bilancio "dopo che il Parlamento è stato esautorato".