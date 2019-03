5 marzo 2019- 18:33 Tav: Bernini, 'Fi da sempre a favore, Pd ambiguo' (2)

(AdnKronos) - "Come Forza Italia -ha poi aggiunto Bernini in una conferenza stampa nella sede del partito- siamo in genere contrari alle mozioni individuali contro i ministri, ma in questa occasione il comportamento di Toninelli è stato molto grave". "La Tav infatti è un'opera già finanziata, che prevede anche opere compensative da realizzare nei Comuni del percorso della tratta ferroviaria. C'è un trattato internazionale autorizzato dal Parlamento e firmato dal Capo dello Stato. Non fare la Tav significherebbe determinare un danno economico e reputazionale inaccettabile, surreale e certamente sbagliato".