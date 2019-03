5 marzo 2019- 11:22 Tav: Bernini, 'governo in Parlamento per uscire da stallo indecente'

Roma, 5 mar. (AdnKronos) - "Aspettiamo l’esito dell’ennesimo vertice di governo sulla Tav con la curiosità di sapere quale sarà l’auspicato punto d’incontro. La mini Tav no, perché lo stesso premier l’ha esclusa, la seconda canna del Frejus nemmeno, perché è ovviamente contraria la Lega. Altre soluzioni intermedie non sono praticabili, visto che la base grillina non le accetterebbe. Dunque, più che un punto d’incontro, un equilibrio impossibile che porterà a un nuovo inaccettabile rinvio". Lo afferma Anna Maria Bernini, capogruppo Fi al Senato."Ora basta. La maggioranza -aggiunge- faccia partire i bandi e subito dopo venga in Parlamento per uscire da questo stallo indecente".