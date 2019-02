1 febbraio 2019- 15:21 Tav: Bernini, 'nel governo scontro indecente'

Roma, 1 feb. (AdnKronos) - “E' in corso nel governo uno scontro surreale e indecente sulla Tav mentre Salvini visita il cantiere di Chiomonte. Di Maio prima e il sottosegretario Di Stefano dopo danno del bugiardo al ministro dell'Interno perché il cosiddetto buco non ci sarebbe. Ossia perché i lavori della Tav non sarebbero stati avviati. Si può fare propaganda ma negare l'evidenza è diabolico". Lo afferma Anna Maria Bernini, capogruppo di Forza Italia al Senato. "Salvini -aggiunge- sta provando sulla sua pelle l'affidabilità dei suoi contraenti di governo. Non sono affari solo suoi, come è evidente, purtroppo sono di tutto il Paese che il governo sta accompagnando sulla via del tramonto economico. A Chiomonte sono stati già costruiti circa 11 km di galleria, la cosiddetta 'discenderia' propedeutica all'avvio dello scavo del tunnel principale già in corso di esecuzione sulla parte francese del tracciato. Lo diciamo per ristabilire la verità che ai grillini fa male. Il buco quindi c'è e non si può ritapparlo per far trionfare la follia No Tav sposata dai 5Stelle".