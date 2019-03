9 marzo 2019- 15:13 Tav: Bernini, 'polpetta avvelenata per Italia per tenersi poltrone'

Roma, 9 mar. (AdnKronos) - "La lettera inviata da Palazzo Chigi alla Telt per autorizzare l'approvazione dei bandi per i 2,3 miliardi di lavori del tunnel di base della Tav, ma con la minaccia della clausola di dissolvenza motivata dall'avvio della procedura di revisione del trattato italo-francese. Per la maggioranza è l’uovo di Colombo per tenersi le poltrone fino alle Europee, per il Paese è un’altra polpetta avvelenata, una pesantissima cambiale sul futuro: firmare un accordo con l’intento preciso di disdirlo è infatti una nuova ipoteca sull’immagine e sulla credibilità internazionale dell’Italia". Lo afferma Anna Maria Bernini, capogruppo di Forza Italia al Senato.