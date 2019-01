25 gennaio 2019- 14:13 Tav: Bernini, 'Toninelli pubblichi analisi costi-benefici'

Roma, 25 gen. (AdnKronos) - "Comprendiamo e condividiamo la crescente impazienza di Salvini sulla Tav Torino-Lione. Toninelli non può tenere fino a giugno nei cassetti del ministero delle Infrastrutture l'analisi costi-benefici, commissionata a 6 esperti di cui 5 manifestamente contrari al manufatto. Deve renderla pubblica subito e il governo deve decidere". Lo afferma Anna Maria Bernini, capogruppo di Forza Italia al Senato."Il giochino -aggiunge- è ormai troppo scoperto: i 5Stelle non possono dare il via all'opera prima delle Europee per i loro interessi elettorali che considerano più importanti degli interessi generali. La Tav è necessaria e strategica, lo è ancor più ora che l'Italia è in recessione, che la disoccupazione è in picchiata e che senza investimenti importanti finiremo nel burrone".