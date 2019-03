9 marzo 2019- 18:18 Tav: Bernini, 'trionfo irresponsabilità'

Roma, 9 mar. (AdnKronos) - "I proclami di Conte e l’esultanza dei grillini per il rinvio dei bandi Tav, anticamera dell’affossamento definitivo dell’opera, sono l’incredibile epilogo di un braccio di ferro nel governo finito col trionfo dell’irresponsabilità". Lo afferma la capogruppo di Forza Italia al Senato, Anna Maria Bernini."Telt -ricorda- ha appena confermato, infatti, che col rinvio dei bandi oltre marzo scatterà il taglio di 300 milioni di euro dei fondi europei, a cui seguiranno altre perdite miliardarie per l’azienda Italia. Per cui l’attuale trionfalismo si trasformerà presto in un doloroso ritorno alla realtà. Gli italiani devono sapere che se il governo blocca la Tav, rinnegando un trattato internazionale, non saranno possibili né scappatoie né terze vie: ci sarà solo la secessione dell’Italia dalle grandi infrastrutture europee. Questo è il prezzo che il Paese si appresta a pagare al governo della decrescita".