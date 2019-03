8 marzo 2019- 08:30 Tav: Besson, 'analisi costi-benefici non attendibili al 100%'

Roma, 8 mar. (AdnKronos) - "Non credo che questi studi siano attendibili al 100%". A dirlo il presidente della Commissione intergovernativa italo-francese sulla Torino-Lione, Louis Besson, intervendo a Radio Anch'io da Rai 1. Per quest'analisi è considerato un "costo il minor traffico sulla rotta. E' un controsenso. Noi siamo firmatari di un impegno nei confronti della rotta ferroviaria, quindi è un beneficio e non un costo. Questo è un grande vizio", afferma Besson.