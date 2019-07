31 luglio 2019- 18:37 Tav: Bonino presenta mozione per sì, firmano anche Casini e Monti

Roma, 31 lug. (AdnKronos) - La prima delle mozioni Sì Tav depositate in Senato in risposta a quella del M5S è stata presentata ieri da Emma Bonino, che l'ha sottoscritta insieme ai senatori Monti, Casini, De Falco, Durnwalder, Errani, Lanièce, Nencini, Rojc e Unterberger. La mozione “impegna il governo a proseguire nelle attività amministrative finalizzate alla realizzazione dell’opera e in particolare della sezione transfrontaliera e del tunnel di base del Moncenisio, dando attuazione a quanto già previsto dalla normativa vigente e dagli accordi stipulati dall’Italia in sede internazionale". “Fin da quanto venne concretamente prospettata la realizzazione di una linea ad alta velocità tra Torino e Lione –si legge inoltre nella mozione– si accesero violente polemiche sull’opera, che, anche a seguito delle revisioni del progetto, del tracciato e degli importi di spesa previsti, oggi presenta per la sezione transfrontaliera caratteristiche di piena sostenibilità economica e ambientale e non giustifica forme di opposizione pregiudizialmente ideologiche”.