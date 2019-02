1 febbraio 2019- 15:17 Tav: Borne, 'Francia conferma impegno in rispetto accordi con Italia'

Parigi, 1 feb. (AdnKronos) - La Torino - Lione "è un progetto importante per il trasferimento delle merci dalla strada alla ferrovia tra la Francia e l'Italia. La Francia ha confermato il suo impegno nel progetto e il rispetto degli accordi firmati tra i due nostri paesi". Così in un tweet il ministro dei Trasporti francese, Elisabeth Borne che oggi ha visitato i cantieri del progetto in Savoia.