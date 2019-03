8 marzo 2019- 18:58 Tav: Buffagni, 'ho detto crisi perché Salvini ha messo in discussione contratto'

Roma, 8 mar. (AdnKronos) - "Salvini ieri ha fatto questa dichiarazione: se si mette in discussione il contratto di governo, è Salvini che sta mettendo in discussione il contratto di governo. E' evidente che il problema esiste, è Salvini che sta facendo la sua scelta". Così il sottosegretario agli Affari regionali, Stefano Buffagni, a margine della presentazione del libro di Pier Carlo Padoan, sembra frenare sulle sue precedenti dichiarazioni circa una crisi di governo 'aperta'. "Il weekend è lungo - aggiunge - ci sono sabato e domenica. C'è tempo" per rientrare.