6 marzo 2019- 20:46 Tav: Carabetta (M5S), 'sempre trovato soluzione, potenziare linea'

Roma, 6 mar. (AdnKronos) - "Se si fa è una problema" ma nel Governo "abbiamo sempre trovato una soluzione". Il Movimento 5 Stelle "è sempre stato contrario" alla tav Torino-Lione: "non è una novità. Finché qualsiasi ipotesi riguarda la realizzazione del tunnel di base è una condizione che non possiamo accettare". Così il vicepresidente della Commissione Attività produttive e deputato del Piemonte del M5S, Luca Carabetta mentre è in corso il vertice sulla tav a Palazzo Chigi."Se si fa la Torino - Lione - spiega Carabetta - è un problema. Il Movimento 5 Stelle è sempre stato contrario" all'opera e "continua ad essere contro. Dobbiamo confidare verso una soluzione migliore per il Paese che per me è ammodernare quello già che c'è". Questa sera, aggiunge, "non credo ci arriverà ad un sì ma credo che si andrà verso una ridiscussione del progetto. Si può andare verso il potenziamento della linea che già c'è se l'idea è che vogliamo far ripartire i cantieri e potenziare la linea con la Francia".La Torino-Lione, aggiunge, "è un'opera internazionale. Nel momento in cui il Governo ha una posizione di maggioranza, la prima cosa è parlare con la Francia. Dopo di che se c'è bisogno di modificare il trattato si passa dal Parlamento".